دادگای تاوانەکانی کەرخ بڕیاری لەسێدارەدانی بۆ هاوسەری ئەبوبەکر بەغدادی سەرکردەی پێشووی داعش دەرکرد. راگەیاندنی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق…

