2024-07-10 15:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك یەكەم كۆبوونەوەی خۆی بە سەرۆكایەتیی بەتەمەنترین ئەندامی هەڵبژێردراوی ئەنجومەنەكە ئەنجامبدات. پەیامنێرمان لە شاری…

