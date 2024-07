2024-07-10 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی ئاو و ئاوەڕۆی هەرێم رایگەیاند، بەهۆی شکانی بۆری هێلی گوێزەرەوەی ئاوی ئیفراز-3 لە هەولێر وێستگەی پاڵاوتن…

The post زیاتر لە 10 گەڕەکی هەولێر بێ ئاو دەبن appeared first on Esta Media Network.