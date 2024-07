2024-07-10 20:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم داوا لە حكومەتی عێراق دەكات مووچەی هێزەكانی پێشمەرگە و ئاسایش بۆ هەردوو مانگی 5 و…

