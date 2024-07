2024-07-11 10:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە نیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک بەڕێوەبچێت. ئەمڕۆ پێنجشەممە لەسەر داوای محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی…

