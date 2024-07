2024-07-11 12:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

راوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی عێراق بە سەرۆكایەتیی وەفدێكی باڵای ئەمنی گەیشتە هەولێر. پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ قاسم ئەعرەجی، راوێژكاری ئاسایشی…

The post وەفدێكی ئەمنیی عێراق سەردانی هەولێر دەكات appeared first on Esta Media Network.