2024-07-11 13:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەموواری دووەمی یاسای کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە عێراق لە رۆژنامەی وەقائعی عێراقی بڵاوبووەوە و کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە.…

