2024-07-11 20:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حاڵەتێكی تای خوێنبەربوون لە ئیدارەی سۆران تۆماركرا كە ئەوەش هەشتەمین حاڵەتی تووشبوونە بە نەخۆشییەكە كە لەئەمساڵدا لە هەرێمی…

The post لە سۆران حاڵەتێكی تای خوێنبەربوون تۆماركرا appeared first on Esta Media Network.