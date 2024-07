2024-07-11 22:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەفدێكی حكومەتی عێراق سەردانی هەرێمی كوردستانیان كرد و بڕیاری پێكهێنانی تیمێك درا بۆ رێكخستنەوەی رێكارە كارگێڕییەكان و دروستكردنی…

The post هەرێم و بەغداد لەسەر چەند پرسێك رێككەوتن و بڕیاردرا appeared first on Esta Media Network.