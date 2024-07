2024-07-12 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاسەوانی كەناراوەكانی فەرەنسا رایدەگەیەنێت، دوای ژێرئاوكەوتنی بەلەمێكی كۆچبەران لە كەناڵی ئینگلیز، چوار كۆچبەر خنكان. پاسەوانی كەناراوەكانی فەڕەنسا رایانگەیاند،…

