2024-07-12 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری دروستكراوی دانەوێَلە لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت لە هەفتەی داهاتووەوە وەرگرتنی گەنم لە ئاشەكان دەستپێبكات و راستەوخۆ دەست…

The post هاوڵاتییان لەبارەی بەشەئاردی مانگانەوە ئاگاداردەكرێنەوە appeared first on Esta Media Network.