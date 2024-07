2024-07-12 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بومەلەرزەیەک بە گوڕی 3.3 پلەی رێختەر لە رۆژهەڵاتی خانەقین روویدا. دەستەی کەشناسیی عێراق، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ…

