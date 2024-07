2024-07-12 20:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی عێراق رایدەگەیەنێت، تورکیا ھیچ ھێرشێکی سەربازی بۆ سەر خاکی عێراق و هەرێم ئەنجامنەداوە. فوئاد حسێن، وەزیری…

The post فوئاد حسێن هەڵوێستی عێراق دەربارەی لەشکرکێشی بۆ سەر هەرێم ئاشکرادەکات appeared first on Esta Media Network.