2024-07-13 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەغداد و واشنتۆن، پرسی جێگیرکردنی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار تاوتوێدەکەن. لە راگەیەندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق-دا هاتووە، ئەمڕۆ…

The post عێراق و ئەمریکا تاوتوێی جێگیرکردنی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار دەکەن appeared first on Esta Media Network.