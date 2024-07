2024-07-13 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە مەبەستی دروستکردنی دوو ئەندەرپاس، شەقامێکی دیکەی سلێمانی بەربەستدەکرێت. سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، سبەینێ 13ی تەمموزی…

The post شارەوانیی سلێمانی: شەقامێکی دیکەی سلێمانی بەربەستدەکرێت appeared first on Esta Media Network.