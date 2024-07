2024-07-13 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشکێکی پسپۆڕی نەخۆشییەکانی منداڵان، لەبارەی نووستنی تەندروست بۆ منداڵان-ەوە دەدوێت. د. پشدەرعەبدوڵا، پزیشکی پسپۆڕی نەخۆشییەکانی منداڵان، لەبارەی نووستنی…

The post نووستنی تەندروست بۆ منداڵ چییە؟ appeared first on Esta Media Network.