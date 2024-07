2024-07-13 10:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەندروستیی جیهانی دەڵێت، تائێستا پەتای كۆڤید-19 هەفتانە دەبێتەهۆی گیانلەدەستدانی هەزار و 700 كەس لە جیهاندا، داواش لەو كەسانە…

The post تەندروستیی جیهانی: كۆرۆنا تائێستا هەفتانە دەبێتەهۆی گیانلەدەستدانی 1700 كەس appeared first on Esta Media Network.