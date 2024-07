2024-07-13 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەڕان بۆ دۆزینەوەی تەرمی ئەو مامۆستایەی لە دەریاچەی دەربەندیخان خنكا بەردەوامە و بەڕێوەبەری بەرگریی شارستانی دەڵێت، تیمێك لە…

