2024-07-13 11:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی سۆران دەڵێت، بەهۆی پێكدادانی سێ ئۆتۆمبێل كە یەكێكیان بارهەڵگرە سێ كەس برینداربوون. رووداوەكە لەنێوان سێ ئۆتۆمبێل لە…

The post لە پێكدادانی سێ ئۆتۆمبێلدا سێ كەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.