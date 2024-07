2024-07-13 15:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕی 10 ملیار دیناری شایستەی جوتیاران رەوانەی هەرێم كرا و بەرپرسێكی وەزارەتی بازرگانی دەڵێت، دوای تەواوكردنی رێكارەكان دەست…

