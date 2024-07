2024-07-13 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی وانەبێژ رایدەگەیەنێت، بۆ دامەزراندنی مامۆستایانی وانەبێژی دەبێت بودجەی تەرخانكراو بۆ مامۆستایانی وانەبێژ بخرێتە سەر بودجەی…

