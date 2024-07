2024-07-13 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بەشێك لەو هاوڵاتییانەی داواكارییان پێشكەش بە پارێزگای سلێمانی كردووە بۆ تاپۆكردنی خانووە زیادەڕۆییەكان مامەڵەكانیان تەواوبووە…

