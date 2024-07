2024-07-13 23:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گەڕەكێكی شاری هەولێر بەهۆی گرفتی كەمئاوییەوە هاوڵاتییان خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و داوادەكەن گرفتەكەیان بۆ چارەسەربكرێت. پەیامنێری تۆڕی میدیایی…

