2024-07-14 00:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانكی رافیدەین رایدەگەیەنێت، لە رۆژی دووشەممەوە دەستدەكرێت بە فرۆشتنی دۆلار بە نرخی رەسمی بە گەشتیاران. بەپێی راگەیەندراوێكی بانكی…

The post بانكێك پێدانی دۆلاری بە نرخی رەسمی بە گەشتیاران راگەیاند appeared first on Esta Media Network.