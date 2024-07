2024-07-14 10:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرەبەیانی ئەمڕۆ لەناو سەنتەری ناحیەی قەرەهەنجیر شەڕ روویدا و بەهۆیەوە کارمەندێکی هێزەکانی ئاسایش شەهیدبوو. ئاڤێستا محەمەد بەڕێوەبەری ناحیەی…

The post ئێستا وردەکاریی شەڕەکەی قەرەهەنجیر ئاشکرادەکات appeared first on Esta Media Network.