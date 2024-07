2024-07-14 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەرگریی شارستانیی هەولێر ئاماری رووداوەكانی خنكان و ئاگركەوتنەوە ئاشكرادەكات و باس لە هۆكاری زیادبوونی رووداوەكان دەكات. موقەدەم شاخەوان…

The post بەرگریی شارستانی: لە شەش مانگدا 9 كەس لە سنووری هەولێر خنكاون appeared first on Esta Media Network.