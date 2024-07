2024-07-14 19:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای دوو رۆژ لە خنکانی، هێشتا تەرمی مامۆستاکەی دەربەندیخان نەدۆزراوەتەوە. سڵێمان محەمەد، قائیمقامی دەربەندیخان، بە تۆڕی میدیایی ئێستای…

The post قائیمقامی دەربەندیخان: گەڕان بەدوای تەرمی مامۆستاکەی دەربەندیخان بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.