2024-07-14 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سۆران عومەر، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، چەندین ساڵە حكومەتی هەرێم لیژنە دروستدەكات بۆ بەهەمیشەیی كردنی گرێبەستەكان و…

The post دوا زانیاریی لەبارەی چارەنووسی گرێبەستەكان ئاشكرادەكرێت appeared first on Esta Media Network.