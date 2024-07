2024-07-14 21:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاتوچۆی هەڵەبجە داوادەکات سبەینێ هیچ کەسێک بە مەبەستی داواکردنی ژمارەی دڵخوازی تابلۆی ئۆتۆمبێل سەردانیان نەکات. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەڵەبجە…

هاتوچۆی هەڵەبجە: سبەینێ هیچ کەسێک بۆ داواکردنی ژمارەی دڵخوازی تابلۆی ئۆتۆمبێل سەردانمان نەکات