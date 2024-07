2024-07-15 09:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دڵنیایی لەبارەی مووچەی ئەمساڵی فەرمانبەران دەدات و دەڵێت، دواکەوتنی حاڵەتێکی ئاساییە.…

