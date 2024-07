2024-07-15 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی دارستان و ژینگەی خەلەکان بڵاویکردەوە، لەسەر کەوتنەوەی ئاگرێکی فراوان لە رۆژئاوای ناحیەی خەلەکان و بەدیاریکراوی لە…

The post لەسەر سووتانی 100 دۆنم پووش و پاوان دوو کەس دەستگیرکران و درانە دادگا appeared first on Esta Media Network.