2024-07-15 10:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر بودجەی داهاتی کارەبا، پرۆژەی دانانی رووناککەرەوەی هەمیشەیی بۆ چەند شەقامێک لە سلێمانی جێبەجێدەکرێت. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی…

