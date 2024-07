2024-07-15 12:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی دەربەندیخان بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، تەرمی مامۆستا سامان ئەحمەدی کیمیا دۆزرایەوە. سلێمان محەمەد، قائیمقامی دەربەندیخان ئەوەی…

