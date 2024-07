2024-07-15 14:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی دەستیبەسەر 700 کیلۆگرام ترشیات و خواردنی خۆشکراودا گرت کە بۆ خواردن شیاو نەبوون. قائیمقامیەتی سلێمانی بڵاویکردەوە،…

The post لە سلێمانی دەستبەسەر 700 کیلۆگرام خواردنی خراپبوودا گیرا appeared first on Esta Media Network.