2024-07-15 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یاریدەدەری سەرۆك وەزیرانی هەرێم دەڵێت، چاوەڕواندەكرێت رۆژی پێنجشەممە مووچەی هێزە ئەمنییەكان بنێردرێت و بە گەیشتنی پارەكە راستەوخۆ دەست…

