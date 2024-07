2024-07-15 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئۆفیسی سلێمانی كۆمسیۆنی هەڵبژاردنەكان رایدەگەیەنێت لە دابەشكردنی كارتی بایۆمەتریی دەنگداندا لەسەر ئاستی سەرجەم پارێزگاكانی عێراق سلێمانی لەپلەی یەكەمدایە.…

