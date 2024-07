2024-07-16 01:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف و كاروباری ئایینیی هەرێم رایدەگەیەنێت، چاوەڕواندەكرێت لە دوای 21ی ئەم مانگەوە گەشتی عومرە دەستپێبكاتەوە. نەبەز…

The post كاتی دەستپێكردنەوەی گەشتی عومرە راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.