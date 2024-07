2024-07-16 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەروەردەی هەولێر هەڕەشەی راگرتنی مووچە لەو فەرمانبەر و مامۆستایانە دەکات کە هەژماری منیان نەکردووە. بەپێی نووسراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی…

The post پەروەردەی هەولێر هەڕەشە لە مامۆستایان و فەرمانبەرانی دەکات appeared first on Esta Media Network.