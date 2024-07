2024-07-16 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری بازرگانیی عێراق کە هاوکات، سەرۆکی تیمی هەماهەنگیکار و گفتوگۆیە لەگەڵ رێکخراوی بازرگانیی جیهانی رایگەیاند، دانسوستانەکان بۆ بەئەندامبوونی…

The post عێراق لە هەوڵەکانی بۆ بوون بە ئەندام لە رێکخراوی بازرگانیی جیهانیی بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.