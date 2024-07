2024-07-16 12:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە کەمپی قادیا تایبەت بە ئاوارەکان ئاگر کەوتەوە و جگە لە زیانی ماددی هیچ زیانێکی گیانی بەدواوە نەبوو.…

