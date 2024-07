2024-07-16 13:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

عەلی حسێن ئەندامی هاوپەیمانی فەتح رایگەیاند، هەولێر لەگەڵ ئەنقەرە دەستیان تێکەڵکردووە بۆ هێرشکردنە سەر خاکی هەرێم. عەلی حسێن…

