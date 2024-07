2024-07-16 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیاکانی فەرەنسا بڵاویانکردەوە، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا بەنیازە تاوەکو ئێوارەی ئەمڕۆ بڕیاری هەڵوەشانەوەی حکومەتی وڵاتەکەی واژۆ بکات. ئەو…

