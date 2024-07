2024-07-16 21:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی وانەبێژ رایدەگەیەنێت، سبەی شایستەی دارایی مامۆستایانی وانەبێژ لە سلێمانی دابەشدەكرێت. عەلی رەئووف نوێنەری گشتیی مامۆستایانی…

