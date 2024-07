2024-07-17 00:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەكێتیی خانەنشینانی هەرێم رایدەگەیەنێت، لیژنەیەكی هاوبەش لە نێوان هەرێم و بەغداد بۆ هاوتاكردنی مووچەی خانەنشینانی هەرێم لەگەڵ…

The post لەبارەی هاوتاكردنی مووچە لەگەڵ عێراق زانیاریی نوێ ئاشكراكرا appeared first on Esta Media Network.