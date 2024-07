2024-07-17 00:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتییی هاتوچۆی كۆیە رایدەگەیەنێت، لەسەر رێگای كۆیە- دوكان نزیك گوندی سوێرەڵە ئۆتۆمبێلێك وەرگەڕا و شۆفێرەكەی گیانیلەدەستدا. بەپێی راگەیەندراوێكی…

