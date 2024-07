2024-07-17 13:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هێزی سەربازیی ئیتاڵیا بڕێکی زۆر هاوکاری کە پێکهاتبوون لە دەرمان و پێداویستی پزیشکی پێشکەشی نەخۆشخانەی ئیمێرجنسی لە سلێمانی…

