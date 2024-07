2024-07-17 13:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، هۆکاری تۆمارنەکردنی ناوی نوێ بۆ کۆبۆنی خۆراک راگرتنی هەموو مامەڵەیەکە بەکاغەز و گۆڕینیەتی…

The post هۆکاری تۆمارنەکردنی ناوی نوێ بۆ کۆبۆنی خۆراک ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.