2024-07-17 14:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ پۆلیسی فەرەنسا ژمارەیەک کۆچبەری لە پاریسی پایتەخت گواستەوە بۆ چەند ناوچەیەکی دیکە وەک ئامادەکارییەک پێش دەستپێکردنی یارییەکانی…

