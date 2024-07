2024-07-17 15:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبا رایدەگەیەنێت، 49 ساڵ بەسەر دامەزراندنی وێستگەی کارۆئاویی دوکاندا تێدەپەڕێت، کە سەرچاوەیەکی گرنگی کارەبای هەرێم و عێراقە.…

The post 49 ساڵ بەسەر دامەزراندنی وێستگەی کارۆئاویی دوکاندا تێدەپەڕێت appeared first on Esta Media Network.