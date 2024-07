2024-07-17 17:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری پەروەردەی هەرێم رایدەگەیەنێت، رۆژی هەینی ئەنجامی تاقیكردنەوە گشتییەكان پۆلی 12 رادەگەیەنین. ئالان حەمە سەعید، وەزیری پەروەردەی هەرێم…

